Tiene daño cerebral

La actriz canadiense Evangeline Lilly, conocida por su papel en la serie "Lost" y Avispa en el Universo Marvel, compartió un duro y personal mensaje con sus seguidores sobre su salud, tras sufrir un accidente en una playa de Hawái en mayo pasado.

¿Qué ocurrió en el accidente de Evangeline Lilly?

Lilly explicó los resultados de sus estudios médicos y cómo estos reflejan las secuelas de un traumatismo craneal sufrido después de desmayarse y golpear su cabeza contra una roca.

Detalles sobre el daño cerebral de Evangeline Lilly

"Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias".

Reacciones de Evangeline Lilly sobre su salud

La actriz ha decidido compartir su experiencia para crear conciencia sobre las secuelas que pueden resultar de un accidente y la importancia de buscar atención médica adecuada.