Da la bienvenida a la Navidad

Eva Longoria combinó moda y espíritu navideño al compartir un mensaje decembrino mientras lucía un elegante vestido entallado.

Este martes, la actriz de 50 años publicó dos postales en las que acaparó miradas con un vestido rosa pálido con sutiles destellos de lentejuelas. El diseño, de tirantes delgados y corte ajustado, destacó por su pronunciado escote.

Junto a las imágenes, Eva escribió: "Felices fiestas".

En las fotografías también se aprecian cubiertos y un regalo, detalles que reforzaron el ambiente navideño.

Para completar el look, la actriz optó por labial rojo y llevó el cabello castaño peinado hacia atrás con ondas suaves.

La protagonista de "Desperate Housewives", quien suele dividir su tiempo entre México y España, se encuentra pasando la temporada en Marbella, como lo dejó ver en redes sociales al compartir una imagen en la que aparece jugando tenis.

Eva llega a esta Navidad disfrutando plenamente de su faceta como madre. A los 43 años dio la bienvenida a su hijo Santiago y, ahora a los 50, considera que fue una decisión acertada esperar para vivir la maternidad en una etapa más madura.

En una entrevista con la revista "Quién!", la actriz explicó que su crecimiento profesional y una carrera exigente la llevaron a prepararse emocionalmente antes de convertirse en madre.

"Cuarenta años de mí fue tiempo suficiente. Fui muy bendecida al tener a mi hijo en una etapa más madura de la vida, porque viajé e hice todo lo que tenía que hacer por mi carrera", compartió.

Santiago nació el 19 de julio de 2018 en Los Ángeles y es hijo de José Bastón, cuarto esposo de Eva Longoria.

Actualmente, su familia se ha convertido en su principal motor, por lo que la actriz es más selectiva con los proyectos que acepta.

"Mi familia es mi prioridad. Entonces, si digo que sí a algo y eso implica alejarme de ellos por un tiempo, tiene que ser un proyecto que realmente disfrute y con personas con las que de verdad quiera trabajar", afirmó en noviembre de este año.