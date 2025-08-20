Desmiente canción dedicada a Eva Amaral

A través de redes sociales, Enrique Bunbury aclaró los malentendidos y rumores en torno a Amaral, el dúo al que algunos fans señalaron como destinatario de la canción "Put# desagradecida".

Desde hace 19 años circuló que fans señalaban que la estrella había dedicado dicho tema al grupo zaragozano, lo que desató una ola de comentarios agresivos contra Eva Amaral y Juan Aguirre. Ante el hostigamiento, el dúo pidió públicamente que cesaran los ataques en redes sociales.

El mito comenzó en 2006, cuando la letra de una canción de Bunbury parecía aludir directamente a Eva Amaral: "No conozco a nadie que mienta como tú. Con tanta disciplina, precisión y sinceridad. Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad".

Desde entonces, y hasta ahora, Amaral continúa recibiendo mensajes de odio en internet, lo que Eva ha calificado como un "ataque machista".

"ATAQUE MACHISTA"

"Ufff... Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre (Bunbury) debería haber parado esto hace tiempo", escribió la cantante.

En varias ocasiones, el grupo ha respondido a usuarios que los increpan, señalando que es Bunbury quien debe aclarar el origen de la canción: "En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces, ¿por qué no le preguntas a Bunbury? Creemos que es hora de que se cuente la verdad y, de paso, de que sus seguidores nos dejen en paz", expresaron.

En redes sociales, Bunbury explicó que en 2004, cuando Amaral fue telonero de Bob Dylan en España, Juan Aguirre sufrió una lesión en la mano. Entonces él se ofreció a cubrir algunos de los shows pendientes, pero Eva Amaral continuó en solitario.

¿RESENTIMIENTO?

De ahí surgieron rumores sobre un supuesto resentimiento. Sin embargo, el intérprete de "La constante" negó cualquier enemistad: aclaró que nunca se enfadó con ellos y que la polémica canción es simplemente una de sus habituales "canciones latinoamericanas de despecho", sin relación directa ni indirecta con Amaral.

Finalmente, Bunbury pidió respeto hacia el dúo y les expresó su admiración: "Pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido".



