Conectan con audiencia

La nostalgia televisiva volvió a dominar las redes sociales luego de que Eugenio Derbez y Josh Peck compartieran una imagen recreando una de las escenas más recordadas de la serie "Drake y Josh" (2004–2007).

La fotografía, publicada en Instagram, hace referencia directa al episodio en el que los protagonistas quedan atrapados en una casa del árbol tras no colocar la puerta a tiempo, una secuencia que se convirtió en un clásico de la comedia juvenil.

EN REALITY

La imagen no surgió de manera aislada. El encuentro entre ambos actores se dio en el marco de "Beast Games" segunda temporada, el reality show de competencia creado por Jimmy "MrBeast" Donaldson junto con Tyler Conklin, Sean Klitzner y Mack Hopkins.

El proyecto, disponible en Amazon Prime Video repune a mil concursantes que compiten por un premio de cinco millones de dólares.

Beast Games se inspira en dinámicas de eliminación masiva popularizadas por producciones virales y por el propio contenido de MrBeast en YouTube.

MrBeast adelantó la llegada de la segunda temporada y confirmó la participación de más de 30 celebridades en un episodio especial con fines benéficos, donde competirán por un millón de dólares para caridad.

INVITADOS

En la lista de invitados Kevin Hart, Howie Mandel, Paris Hilton, Diplo, Hasan Minhaj y Eugenio Derbez, así como Josh Peck. Fue en este contexto que Derbez y Peck aprovecharon el encuentro para recrear la icónica escena. En la publicación de Josh Peck se lee el intercambio humorístico: "¿Y la puerta, Eugenio?", a lo que Derbez respondió "La culpa no es mía, yo solo seguía órdenes", una referencia directa al tono absurdo que caracterizaba a la serie original.

La fotografía superó rápidamente los 139 mil likes y acumuló cientos de comentarios. Los usuarios celebraron la mezcla de universos televisivos y culturales.

De acuerdo con análisis de engagement en plataformas sociales, este tipo de publicaciones funcionan como detonantes de conversación intergeneracional, al conectar audiencias que crecieron con Drake y Josh y con las producciones de Eugenio Derbez, ahora reunidas en un formato global como Beast Games.

LA IMAGEN COMPARTIDA

Aunque la imagen fue compartida en tono humorístico, confirma el alcance del proyecto liderado por MrBeast y su capacidad para reunir figuras de distintas industrias, generando momentos virales que trascienden al propio reality.