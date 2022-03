Eugenio Derbez y el camino hacia su sueño hollywoodense

En México ya había producido series como "XHDRbZ", "Derbez en cuando" y "La Familia P. Luche", éste último uno de los programas más populares de la televisión mexicana durante una década, de 2002 a 2012.

Sin embargo, en el país vecino encontró la posibilidad de explorar más que el género de la comedia, en el que ya se había consolidado.

"Aquí no están contaminados con mi historia de Ludovico P. Luche y sólo preguntan: '¿quién es este cuate?'. Desde que hice 'La misma luna' (2007) me decían que debía buscar en la comedia (risas) porque claro, no conocían lo que había hecho. Y eso ayuda, me gusta, porque me abre la puerta a un universo que en México no hubiera tenido", dijo Derbez en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su sueño de triunfar como actor dramático lo forjó desde que era pequeño, viendo a su madre desarrollarse profesionalmente. La actriz Silvia Derbez estelarizó muchos melodramas clásicos como "Senda prohibida" y "María Isabel", y aunque murió en 2002, el mismo año en que Eugenio se consolidó en la comedia, él siempre guardó un deseo de honrarla.

"Yo quería ser actor dramático como mi mamá, pero el humor que heredé de mi papá (Eugenio González) fue lo que me marcó el camino de mi carrera", reconoció el productor en una publicación de Instagram en la que homenajeó a su madre en lo que sería su cumpleaños 107.

Durante su estancia en Estados Unidos ha trabajado con Adam Sandler, en "Sandy Wexler", (2017) y después se fue sumando a proyectos como "Geo-Tormenta" (2017), "El cascanueces y los cuatro reinos" (2018) y "Dora y la ciudad perdida" (2019), además del filme de drama "Milagros del cielo", en 2016.

En 2017 produjo "Cómo ser un latin lover", al lado de su compatriota Salma Hayek, y en 2018 "Hombre al agua", junto a Eva Longoria; con esta última reunió más de 14 millones de dólares en taquilla durante el fin de semana de estreno en cines, quedando en segundo lugar después de "Avengers: Infinity War".

"Siempre quise llegar a Hollywood, desde que era muy pequeño me sentaba con mi mamá a ver los Oscar y decía: 'algún día quiero llegar allá' y me empecé a preparar para llegar desde que tenía como 15 o 16 años, pero luego, como a los 20, a uno se le olvida, te empiezas a meter en trabajo y recuerdo que perdí mi sueño, me empezó a ir muy bien y además fui papá", recordó en una entrevista para el programa estadounidense Al Rojo Vivo.

"Creo que todo tiene que ver con la muerte de mi mamá, que me dijo: 'retoma tus sueños, acuérdate de lo que querías cuando eras niño y ve por ellos'", afirmó el actor, cuya película, "Coda", compite en los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película.

La cinta de Sian Heder no sólo dio a Derbez la oportunidad de cumplir un sueño, sino también de interpretar un papel serio, de un maestro de música que guía y ayuda a la joven Rubí, el único miembro oyente en una familia de sordos, que además descubre que quiere dedicarse a ser cantante.

"Estar nominado es ya un premio en sí", expresó en redes sociales Derbez, quien además fue considerado en noviembre del 2021 como "el hombre hispano más influyente de la industria del entretenimiento", según la revista Variety.