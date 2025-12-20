Quiere llevar ´fiesta en paz´

Eugenio Derbez ya quiere llevar la fiesta en paz con su ex Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo, con quien ha tenido una relación tirante y con declaraciones de ida y vuelta que muchas veces se remontan a hechos ocurridos hace más de 30 años, por lo que el actor planea ya no seguir con ese juego.

Derbez, actualmente casado con la cantante Alessandra Rosaldo, con quien tiene una hija llamada Aitana, de 11 años, dijo en una reciente entrevista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que no caerá en provocaciones, después de ser cuestionado por las declaraciones de Ruffo sobre él.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su ex Victoria Ruffo?

La actriz lo tachó de feo, codo y payaso, y varias veces ha dicho que fue un padre ausente para José Eduardo; el nacimiento de su nieta Tessa los acercó y ambos aseguraron en su momento fumar la pipa de la paz por el bien de todos.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez iniciaron su romance en 1989, durante las grabaciones de la telenovela "Simplemente María". Poco después, confirmaron el embarazo de su hijo José Eduardo, lo que llevó a una supuesta boda informal organizada por Derbez: un vestido prestado, celebración con pizzas y hamburguesas.

La ruptura definitiva ocurrió cuando José Eduardo tenía alrededor de 7 años, impulsada por reclamos de Ruffo sobre la supuesta "boda falsa", que interpretó como engaño.

El mismo José Eduardo ha dicho en varias ocasiones que sus padres son muy diferentes entre sí, que él se lleva de maravilla con ambos y que trataba de no meterse en las diferencias que había entre ellos, sin embargo, ambos respondían a través de la prensa a la respuesta del otro sobre temas de pasado o sobre el presente, como cuando en "tono de broma", Victoria dijo que ojalá su nieta Tessa no se pareciera a él.

Detalles de la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Por eso, Eugenio ya tiene claro que quiere parar con los dimes y diretes con su ex Victoria, por lo que al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de la actriz sobre que él era feo, codo y payaso, Eugenio dijo:

"Es parte del show, ya trato de no caer en provocaciones, antes sí caía, ya nomás me río, hice muchos chistes internos que me gustaría compartirlos con ustedes, pero no", dijo.

Derbez, de 64 años, dijo ante la prensa que ya no hablará de su ex Victoria Ruffo, pues la polémica entre ellos se dio hace más de 30 años.

Impacto de la reconciliación en la familia Derbez-Ruffo

"Yo ya paré el juego porque si no es cosa de nunca acabar, ya son 30 años que pasó esto, ya ...", se sinceró.