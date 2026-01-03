MrBeast anuncia "Beast Games 2"; aparece Eugenio Derbez

El famoso youtuber y creador de contenido estadounidense, James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció hace un par de semanas el lanzamiento de la segunda temporada de su reality show, "Beast Games", la cual llegará a las pantallas el próximo miércoles 7 de enero de 2026.

Aunado a ello, recientemente el youtuber sorprendió a millones de fans y seguidores con la noticia de que para celebrar el estreno de "Beast Games 2", el programa sobre desafíos físicos y mentales extremos, lanzará un video de YouTube con la participación de artistas y celebridades de todo el mundo.

¿Qué celebridades participan en Beast Games 2?

Como parte de la celebración por el estreno de "Beast Games 2", Donaldson y Kevin Hart -comediante y actor estadounidense-, le pidieron a 30 famosos competir por un millón de dólares, los cuales serán donados a la caridad y para realizar obras benéficas.

El anuncio, realizado a través de Instagram, ha desatado emoción, por la curada lista de celebridades que participan, entre los que han destacado nombres como el del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers, Paris Hilton, una de las cantantes del éxito de Netflix, KPop Demon Hunters; entre otros.

"Para celebrar el lanzamiento de Beast Games 2 el próximo miércoles, Kevin Hart y yo hemos reunido a 30 famosos para competir por un millón de dólares para obras benéficas. Este video de YouTube se publicará el mismo día que Beast Games 2. NO PUEDO ESPERAR, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES VA A SER INCREÍBLE", publicó MrBeast a través de Instagram.

To celebrate Beast Games 2 dropping next Wednesday me and Kevin Hart gathered 30 celebrities to compete for $1,000,000 for charity! This YouTube video will drop the same day as Beast Games 2. I CANT WAIT! pic.twitter.com/mtUWtQVrO6 — MrBeast (@MrBeast) January 3, 2026



