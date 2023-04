Me siento esclavo de mi propia carrera.- Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO

"Lo veo de afuera y digo creo que cometí un error, me siento esclavo de mi propia carrera, y yo ahorita estoy a punto de entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre y me tiene muy deprimido y les digo ( a sus hijos), que yo no quiero que sean así, porque veo que de repente se van de viaje y se divierten, pero antes les reclamaba y ahora es al revés, creo que el que está mal soy yo", dijo al programa Ventaneando.

El actor de CODA ha estado en el último año en más de 10 proyectos, lo único que lo llevó a parar fue el accidente que tuvo y que le ocasionó una fractura mientras jugaba con su hijo Vadhir. Ahora Eugenio asegura que está mucho mejor pero que la recuperación lleva mucho tiempo.

"Estoy con la terapia física, me dijo el doctor que superé todas sus expectativas, pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá (hombro), ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso, y no me puedo tocar la espalda... o sea, mentar la madre o hacer esto, ya no me llega", agregó.

El actor comentó que al lastimarse escuchó como sus huesos tronaban y su hijo quedó en shock.

"En el instante oí un tronadero, es como si hubiera caído entre ramas secas, fueron 17 fracturas", explicó.

Hace una semana el actor y su familia estrenaron la tercera temporada de la serie De Viaje Con Los Derbez, a través de Prime Video.

