Revela cómo vivió el duelo por su padre

El programa "¿Quién es la Máscara?" ayudó a Carlos Rivera a superar el duelo tras la muerte de su padre en agosto de 2022. El programa de Las Estrellas estrenó ayer su séptima temporada próximos.

El cantante originario de Huamantla compartió que mueve su agenda cada año para poder continuar en esta producción debido al enorme agradecimiento que le tiene tanto al show como a su productor, Miguel Ángel Fox, ya que sin saberlo se convirtieron en su salvavidas.

"En el momento cuando falleció mi papá, que en la semana yo estaba aquí en el foro grabando y también casi casi me obligaba a irme, salirme, olvidarme un poquito lo que es la tristeza que está viviendo, entonces es un programa que le doy mucho agradecimiento de verdad desde el corazón", explicó Carlos .

"¿Quién es la Máscara?" volverá a la pantalla de Televisa con un equipo de investigadores en el que la gran adición es Ana Brenda Contreras, que pasó de ser uno de los personajes misteriosos a parte del panel en solo una temporada, sumándose a Anahí, Rivera y Juanpa Zurita, además del conductor, Omar Chaparro.

La séptima temporada de "¿Quién es la Máscara?" Inicio ayer domingo 12 de octubre de 2025 en el canal de las estrellas, ocupando el lugar que dejó vacante "La Casa de los Famosos" en el horario estelar de la compañía.