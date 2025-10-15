´The Eras tour´ tendrá docuserie

El documental sobre la gira Eras, de Taylor Swift, que durante mucho tiempo tan sólo fue un rumor, ahora se confirma como una realidad.

La cantante anunció ayer que una docuserie de seis partes, "Taylor Swift, The Eras Tour, The end of an Era", se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre, con el lanzamiento simultáneo de una nueva película del concierto, "Taylor Swift. The Eras Tour. The final show", filmada durante el final de la gira en Vancouver.

Además "The life of a Showgirl", álbum 12 de la estrella pop se situó en la cima de la lista Billboard 200, que es para Swift su 15 álbum número uno, con todas las canciones ocupando los primeros 12 puestos del Billboard Hot 100.