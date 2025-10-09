Retumba en México

El rugido no vino de un ring ni de un octágono. Fue un grito colectivo: "¡Roca, Roca!" que retumbó entre los pisos metálicos de Plaza Toreo, cuando Dwayne Johnson apareció junto a Benny Safdie para presentar "The smashing machine" (La máquina).

La nueva producción de A24, que estrena hoy jueves en salas del país, es una que une la fuerza de la UFC con la sensibilidad del cine.

El escenario, réplica de un octagonal, parecía contener una energía distinta: la de cientos de fanáticos que convirtieron la plaza en una mezcla de convención con tintes deportivos y cinéfilos.

Algunos presentes sostenían cinturones de la WWE sobre sus cabezas; otros más, carteles hechos a mano con frases como "¡Llévate el Oscar, Roca!" o "¿Dwayne, puedo tener tu autógrafo?"

Entre la multitud, un hombre portaba una cabeza tridimensional de Dwayne Johnson, hecha por él mismo, que usaba como vaso. Otros presumían tatuajes con su rostro o fotos impresas con IA en los que posaban a su lado.

MUCHO ENTUSIASMO

Desde las vallas, el entusiasmo no decaía: había quienes esperaron desde las 17:00 horas de este martes con la ilusión de llevar consigo una firma, o mejor aún, una selfie.

Los conductores, el crítico de cine Rafa Fong y el periodista deportivo Marlon Gerson, lograron mantener el pulso del evento hasta que el público, enardecido, recibió al actor que alguna vez fue The Rock, hoy convertido en un hombre dispuesto a mostrar sus fracturas.

"Siento que nuestra sociedad a veces celebra la invencibilidad", dijo Dwayne Johnson.

"Se magnifica la idea de ser fuerte, capaz, resistente. Pero cuando se trata de vulnerabilidad, especialmente en los hombres, pareciera que no es cool mostrarse vulnerable o perder", expresó.

"Y justamente eso es lo especial de The smashing machine: Mark era un peleador increíble, pero donde realmente tuvo dificultades fue en la vida. Y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos".

El director Benny Safdie, quien ya había explorado la obsesión y la autodestrucción en "Diamantes en bruto", explicó que su nueva película no trata sobre ganar, sino sobre perderse a uno mismo.

"Sobre entender que no eres perfecto, y que si aceptas eso estarás en un lugar mucho mejor en la vida. Si te obsesionas con el control total te destruyes a ti mismo y a los que te rodean. Yo mismo soy una persona obsesiva. Puedo obsesionarme con algo hasta hacerme daño o afectar a los demás. Por eso puse mucho de mí en esta historia, porque sé que hay muchas personas que sienten lo mismo.