¡Les dan el empujoncito!

Los grandes actores, deben su fama a distintos factores, algunos de ellos vienen de grandes familias y clanes que han estado por años, dentro de la industria, así como hay otros que deben su éxito a méritos propios y a su arduo trabajo para encontrar un lugar en Hollywood.

Sin embargo, las celebridades que a continuación mencionamos deben su incursión en la industria cinematográfica a otros famosos que los ayudaron a llegar hasta donde están.

PEDRO PASCAL Y SARAH PAULSON

Los actores se conocieron en los años 90 cuando eran muy jóvenes y ambos iniciaban su carrera, sin embargo, para Sarah Paulson el camino fue más fácil, obteniendo papeles, aunque pequeños, le daban el sustento económico que necesitaba, al contrario de Pedro Pascal, quien, a pesar de su talento, no encontraba producciones que lo quisieran dentro de la industria.

Sarah quien en ocasiones ha hablado de su relación, recuerda con gran cariño y recalcando que ella siempre supo del gran talento que tenía Pedro, además de ser en su momento un gran soporte del actor en sus momentos más difíciles, confesando a la revista "Esquire" esa etapa de su juventud: "Hubo momentos en los que le daba mi sueldo diario de algún trabajo en el que estaba para que así tuviera algo de dinero con el que alimentarse", contó la actriz.

CHANNING TATUM Y RICKY MARTIN

Channing Tatum es uno de los actores posicionados entre los galanes de Hollywood, aclamado por su atractivo y su físico, recordado por producciones como "Magic Mike", en las que hace el papel de un bailarín erótico.

Sin embargo, su fama la obtuvo luego de que el famoso cantante Ricky Martin le pidiera participar en el video de su canción "She bangs" del año 2000, actuando como el protagonista, y es que el cantante lo había visto en el mundo del modelaje, sin embargo, él fue quien lo introdujo en el mundo de la actuación, pues años más tarde, tuvo la oportunidad de incursionar en el cine con la película "Juego de honor" del 2005.

DANIEL RADCLIFFE Y MAGGIE SMITH

Aunque el actor Daniel Radcliffe sea uno de los actores más queridos de las franquicias cinematográficas de Harry Potter, poco se sabe que obtuvo su reconocido papel, gracias a la actriz y compañera de reparto Maggie Smith.

Los actores se conocieron en la puesta en escena "David Copperfield", por lo que la actriz sabía del gran talento de Daniel, por lo que cuando la actriz ya había obtenido su papel como la profesora McGonagall, faltaba la pieza más importante Harry Potter, el protagonista, por lo que se dispuso a hablar con el director del prodigio que había conocido en otra producción.

"Había trabajado con ella en ´David Copperfield´ y entonces, cuando ella se incorporó al reparto de ´Harry Potter´ le dijo al director Chris Columbus: ´Tienes que hacerle una prueba a este chico´", confesó Daniel durante una entrevista en 2011.

JOHNNY DEPP Y NICOLAS CAGE

Dos de los actores más famosos de la industria cinematográfica, son Nicolas Cage y Johnny Deep, sin embargo, poco se sabe que el actor de "Ghost Rider", fue quien impuso a que su amigo a probar suerte en la actuación, pues en ese tiempo Deep quería dedicar su carrera a ser un gran músico.

Cuando Johnny aceptó, Nicolas fue quien lo contactó con su representante y como si su destino estuviera escrito, el primer papel para el que audicionó, fue la película en la que debutó en el cine ´"Pesadilla en Elm Street".

BEN AFFLECK Y MATT DAMON

Uno de los dúos que durante años hemos visto juntos, es sin duda, los actores Ben Affleck y Matt Damon, pues desde su protagonismo en la cinta "El Indomable Will Hunting", mostraron su gran amistad, y es que los actores se conocieron cuando apenas eran unos niños, Ben Affleck tenía ocho años y Matt Damon, 10.

Su amistad transcurrió después de un mal momento, pues Ben defendió a Matt de un acosador, "Se enfrentó a una situación difícil por mí. Es un buen amigo" confesó Matt Damon el actor recordó que siempre estaban al pendiente de buscar trabajo para el otro y que cuando alguno de ellos no estaba actuando el otro pagaba las cuentas.

ANA DE ARMAS Y ELENA FURIASE

Otra de las amistades inseparables es la de Ana de Armas y Elena Furiase, y es que las jóvenes actrices se conocieron en el rodaje de la serie "El Internado" y desde ese momento se convirtieron en las mejores amigas.

No obstante, la actriz siempre recuerda que su amiga Elena fue quien la animó a superarse a ella misma y entrar a Hollywood y en ocasiones confesó que de no ser por ella y la madre de su amiga, no estaría en donde está en este momento, siendo una de las actrices más aclamadas por el público.

"Los días que yo estaba mal, llorando y echando de menos a mis padres en Cuba, nos tirábamos las tres en la cama y me hacían partirme de risa", contó Ana durante una entrevista con la revista "Vogue".



