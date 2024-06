Será su mano derecha: Natasha Archer será asistente de Kate Middleton

Ciudad de México.- Natasha Archer, estilista de confianza y de toda la vida de Kate Middleton, fue ascendida como la nueva asistente ejecutiva privada de la Princesa de Gales.

Un reciente reporte del portal Daily Mail dio a conocer que Archer cambió su puesto de trabajo en su perfil de LinkedIn, celebrando que ahora será la mano derecha de la esposa de Guillermo.





LO MERECE

El ascenso lo registró con fecha de inicio de agosto de 2022, con deberes relacionados a la "ropa", "diarios" y "proyectos" de Kate.

"Natasha merece este impulso: es infaliblemente discreta y leal a Kate. El aumento salarial también será bienvenido. Este nombramiento significa que podemos esperar ver a Natasha al lado de Kate en los años venideros. Parece ser la forma que tiene Kate de agradecerle su lealtad", dijo una fuente a Daily Mail.

Archer ha trabajado para la Familia Real desde 2007, ocupando el puesto de asistente de Kate hasta 2014, año en que pasó a ser su estilista, según New York Post.

REGRESARÁ KATE HASTA QUE EL MÉDICO LO PERMITA

Kate Middleton retomará sus deberes reales hasta que se encuentre bien al cien por ciento, según informó la experta en realeza, Katie Nicholl a The Sun.

"Fuentes muy cercanas a la Princesa de Gales me dijeron que inicialmente había tenido problemas con el tratamiento. Es quimioterapia preventiva, no es algo agradable. Nadie quiere tener que pasar por esto después de una cirugía mayor, más un período de recuperación bastante largo, y luego tener que pasar por ese tratamiento... Creo que fue una lucha al principio y me sentí muy, muy aliviada de escuchar de más de una fuente que ella ha superado lo peor", dijo.

Después de que se revelara que Kate ha presentado mejoría con el tratamiento de quimioterapia preventiva, Nicholl aseguró que sus fuentes cercanas le han confirmado el regreso de la Princesa de Gales a la agenda real.

"Todo lo que escucho es que ella volverá a trabajar. Ella regresará al 100 por ciento para retomar su papel de Princesa de Gales y hacer el gran trabajo que estaba haciendo antes. Será en su momento y estará lista y, lo que es crucial, cuando reciba la aprobación de su equipo médico", informó.