Responde a críticas por perforarse y usar esmalte

El conductor de televisión Esteban Macias compartió un video donde demostraba que perforaría la oreja que le faltaba por ser horadada. En ese clip, también presumió el esmalte rojo que usaba, situación que ha causado la sorpresa, pero también la crítica de sus seguidores, quienes -en su mayoría- comentan la publicación de forma despectiva, pero el conductor no para de defenderse.

Macías, cuenta con un gran número de seguidores, los cuales se asombraron al ver que el también conductor subió un video presumía sus uñas de color.

En ese mismo video, el comentarista mostraba que su novia, Daniella Gómez, lo había acompañado a su cita para perforarse una de sus orejas, pues la otra ya tenía un pequeño pendiente.

"Vamos a reforzar este hoyito y hacer uno de este lado", dijo Esteban, mientras mostraba sus orejas a la cámara.

Cuando el periodista expresó que, además, fue perforado cuatro veces, usó sus dedos para contabilizar, fue entonces que sus uñas, con esmalte rojo, aparecieron en el video, generando reacciones negativas entre sus seguidores que, aprovecharon la publicación para mofarse de Macías y sugerir que el comunicador comienza a transicional de género.

Pero, sin importar que tan crudos eran los comentarios que escribían sus seguidores, el conductor se enfrentó a ellos, connotando lo despreocupada que se encontraba de lo que se pudiera creer de él.

Cuando Macías fue cuestionado acerca de si pensaba transicionar, su respuesta fue "te vale madres".