¿Se parecen? Fails y wins de las estatuas de famosos

La sede principal del museo se encuentra en Londres, mientras que ciudades como Las Vegas, Bangkok, Tokio, Berlín y Praga cuentan con establecimientos de la firma.

El prestigio que este museo ha adquirido se debe a sus 200 años de historia, la cual comenzó con la idea de Madame Tussauds y su familia, inaugurando en 1835 el primer recinto de exhibición en Londres.

Como parte de su reputación, las celebridades y personalidades de la política, que han sido presentados como figuras de cera, se prestan para colaborar de manera directa en la creación de las piezas que actualmente se exhiben en sus distintas sedes en el mundo.

FAIL

Meghan Markle

La Duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue honrada con su figura de cera, acompañada de su esposo, el Príncipe Enrique.

Las características en el rostro de la estatua de Meghan Markle fueron criticadas en redes sociales, donde aseguran que no se parece en nada a la Duquesa. Esto puede verse reflejado en pómulos, nariz y labios de la pieza.

En 2020, se reportó que la pareja había sido removida de la exposición en Londres sobre la Familia Real, siendo instaladas a unos pasos de figuras como las del Príncipe Guillermo y la Reina Isabel II, esto como parte de la renuncia de los Duques a sus deberes reales.

WIN

Ricky Martin

El puertorriqueño tiene su estatua de cera en el museo de Las Vegas. La pieza cuenta con los rasgos del cantante, así como una postura típica de él.

La estatua fue develada por Ricky Martin en 2015, además, la exposición de Sídney tiene una réplica de esta figura, la cual es diferente por presentar un atuendo casual en comparación con la primera.

FAIL

Justin Bieber

El cantante canadiense Justin Bieber es uno de los artistas que tiene distintas versiones de estatuas de cera en los museos de Madame Tussauds, sin embargo, no han sido bien recibidas por sus fans.

La primera estatua de cera inspirada en el intérprete de "Never Say Never" fue develada por él en 2011, pero fue retirada en 2014 tras los daños que presentó durante su exhibición, además de no ser fiel a la nueva imagen de Bieber.

Esto provocó que se realizarán otras piezas en museos como el de Bangkok y Orlando. Pero los resultados no han sido aplaudidos, ya que las facciones del cantante siguen sin ser reproducidas a su total semejanza según exigencias de los fans.

WIN

Katy Perry

La estatua de Katy Perry se encuentra en Londres y muestra a la cantante con un atuendo similar al que usaba en su gira California Dreams Tour. La pieza presenta las mismas características del rostro de la famosa, además de una réplica detallada del colorido vestuario que portaba la intérprete.

FAIL

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una de las artistas de la década, no por nada en 2020 fue una de las protagonistas del show de medio tiempo en el Super Bowl, el cual compartió con Shakira, Bad Bunny y J Balvin.

Ante sus éxitos en el mundo del espectáculo, tales como el cine y la música, fue inmortalizada en una estatua de cera, pero a los fanáticos de la celebridad no les pareció convincente el resultado final.

La estatua se encuentra en el museo de Hollywood y presenta diferencias en los rasgos de la intérprete de "On The Floor", lo que ha desatado críticas de los fans en redes sociales, pues consideran que no tiene parecido alguno con la artista.

WIN

Ed Sheeran

Una de las figuras que sorprende por su gran parecido a la realidad es la de Ed Sheeran, la cual se encuentra en el Madame Tussauds de Londres.

La figura fue presentada al mundo por el cantautor en 2018 en una develación donde él utilizó una vestimenta similar a la de la estatua para exponer las similitudes. ¿Qué opinas?

FAIL

Lady Gaga

El museo de Londres cuenta con una pieza inspirada en la era "The Fame" de Lady Gaga, sin embargo, la recepción de los "little monsters" en relación a la figura fue negativa.

La estatua que representa a Lady Gaga cuenta con un atuendo parecido al que la estrella pop portó en 2010 como parte del éxito del lanzamiento del sencillo "Telephone" en colaboración con Beyoncé.

En comentarios a través de Instagram, los fans piden que se retire la estatua y se cambie por una que sí se parezca a la cantautora.

WIN

Selena

Una de las figuras que más popularidad tiene en el Museo de Hollywood es la de Selena, cuyo proyecto contó con la participación de A.B. y Suzette Quintanilla, junto a Chris Pérez, quienes se encargaron de crear a la estatua en honor de la "Reina de la Música Tejana".

La pieza presenta un atuendo que concibe el estilo de la cantante, además de mostrar gestos y una pose que solía hacer en vida.

FAIL

Zendaya

Aunque no es la primera estatua en honor a la estrella de Euphoria, sí es la causante de polémica en redes sociales debido a la pose, gestos y atuendo que presenta.

Las características de la estatua, instalada en el museo de Londres, son una mueca que emana disgusto y un traje sastre en color rosa mexicano.

La presentación de la figura se realizó en Instagram, donde los fans de la actriz y cantante comentaron estar en desacuerdo por la selección del museo para la realización de la estatua.

WIN

Britney Spears

Una cantante con una carrera llena de polémicas y éxitos musicales como Britney Spears tenía que ser honrada con una estatua de cera a su semejanza.

La figura se encuentra en Bangkok y tiene un gran parecido con la intérprete de "Toxic". La pieza presenta un vestido negro brillante, además de que fue exhibida con una pose y semblante alegre, siendo bien recibida por sus fans.

FAIL

Zac Efron

Zac Efron fue honrado con una estatua en la que se le inmortalizó como su famoso personaje Troy Bolton de la franquicia de Disney: High School Musical.

La figura cuenta con el atuendo de los "Linces", equipo de basquetbol de Bolton, pero el rostro de la misma no cuenta con una reproducción fiel a la del actor.

WIN

Kendall Jenner

La socialité y empresaria, Kendall Jenner colaboró con el museo de Londres para la creación de su estatua de cera. Como resultado, la figura hace guiño a la modelo mientras se prepara al frente de un tocador lujoso.

Jenner se dijo satisfecha con la figura, por lo que asistió a la develación y posó junto a la misma para demostrar las similitudes.

FAIL

Ariana Grande

El museo, con sede en Londres, develó en 2019 una estatua en honor a Ariana Grande, pero el resultado generó críticas en redes sociales, donde la misma cantante pidió hablar con los curadores para que se retirara la figura que era ajena a la realidad.

La figura cuenta con un atuendo de sudadera oversize, botas altas y el clásico peinado de la intérprete de "Into You". Sin embargo, la nariz, maquillaje, labios, pose y otros detalles como el tono de cabello fueron reprobados por los fans.

Actualmente, Ariana Grande cuenta con otras esculturas de cera, las cuales han tenido mejor recepción, en comparación con este error del prestigioso museo.

WIN

One Direction

Los miembros de One Direction fueron honrados con sus estatuas de cera, las cuales recibieron halagos en redes sociales debido a las similitudes entre los reales y las piezas de exhibición. Las fotografías revelan que quienes integraban la boy band, entre ellos Harry Styles y Louis Tomlinson, fueron interpretados de manera fiel a la realidad.

FAIL

Taylor Swift

Taylor Swift no puede faltar en la lista, pues se trata de una figura poco aceptada por los fanáticos. El museo de Bangkok cuenta con una estatua en honor a la cantautora, pero el rostro de cera no es parecido al real.

En la caja de comentarios de la publicación se lee parte del rechazo de los fans de Swift, quienes acusan que la estatua no luce como la artista. Las imágenes muestran que en distintos ángulos no llega a parecerse en nada a la intérprete de "Shake It Off".