Yolanda Andrade se recupera en hospital

Un video difundido en las redes sociales del canal de YouTube “En Shock” ha vuelto a encender la preocupación por el estado de salud de Yolanda Andrade, luego de que se filtraran imágenes del momento en que la conductora es ingresada a un hospital tras una nueva recaída.

¿Cómo ocurrió la hospitalización de Yolanda Andrade?

En el material audiovisual, que comenzó a hacerse viral durante las últimas horas, se observa a Yolanda siendo trasladada al interior del centro médico acostada en una camilla. En el fondo se escucha la voz de una mujer que dice: “Ahí se la encargamos, gracias”, frase que ha generado múltiples reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico.

Detalles sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Por su parte, la hermana de Yolanda, Marilé, comentó que Andrade está hospitalizada: “Se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”. Marilé aclaró que su hermana no ha autorizado que se difundan más detalles médicos por el momento.