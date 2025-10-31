Enfrenta posible infarto

El periodista mexicano Pedro Ferriz sorprendió la noche de este miércoles a sus seguidores en redes sociales, al realizar una publicación que encendió la alerta por su estado de salud.

Por medio de X, antes Twitter, el comunicador hijo del también periodista, Pedro Ferriz de Con, se disculpó con su auditorio por cancelar la emisión de su noticiero "Ferriz TVE", debido a problemas de salud, tras presentar posibles signos de infarto.

Pedro Ferriz cancela noticiero por posible infarto

Este miércoles, alrededor de las 18:00 horas el periodista publicó en la plataforma:

"Estimado auditorio: Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión".

A la publicación se sumaron las oraciones de sus seguidores y destacadas personalidades, como la senadora Lilly Téllez.