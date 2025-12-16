Miss Jamaica reaparece en redes sociales tras caída

Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el certamen de Miss Universo 2025, reapareció públicamente tras regresar a su país luego de permanecer casi un mes en terapia. La modelo fue diagnosticada en Tailandia con una hemorragia intracraneal, después de sufrir una fuerte caída durante la competencia.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes en las que se observa a Henry siendo trasladada en silla de ruedas, lo que evidenció el delicado estado de salud en el que se encuentra actualmente y generó preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con información del periodista Damion Mitchell, Miss Jamaica, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

La Organización Miss Universo aclaró que cubrió en su totalidad los gastos médicos y de rehabilitación de Gabrielle Henry durante su estancia en Tailandia, además del alojamiento y manutención de su madre y su hermana.

En el comunicado oficial emitido por el certamen internacional, se detallaron las circunstancias del accidente ocurrido durante las preliminares.

"Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que ocasionó una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas", señala el documento.

