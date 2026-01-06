Reaparece tras neumonía

Reaparece tras neumoníaLa actriz mexicana Alejandra Barros preocupó a sus seguidores luego de compartir una foto donde se le ve utilizando un tanque de oxígeno.
La actriz, explicó que su estado de salud se vio afectado tras una intensa temporada de trabajo en la telenovela "Mi rival", grabada en San Luis Potosí. Tras varios estudios, los médicos le diagnosticaron neumonía.
Ale aprovechó la publicación para marcar una postura clara rumbo a este nuevo año. "No quiero abusar de mi cuerpo nunca más. La salud y el amor hoy se vuelven mi prioridad para este 2026", escribió, dejando claro que piensa bajar el ritmo y escuchar más a su cuerpo.
