Reaparece tras perder a su expareja Alicia Bonet

A pocos días de la muerte de su exesposa Alicia Bonet, el actor Juan Ferrara hizo una nueva aparición pública y compartió detalles sobre su estado actual.

Bonet, reconocida por su actuación en la película "Hasta el viento tiene miedo", falleció el domingo 26 de octubre, según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Posteriormente, Mauricio Bonet, hijo de Ferrara y Bonet, compartió en entrevista con Televisa que la actriz perdió la vida a causa de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Mauricio también reveló que su padre sí acudió a despedir a su madre, a pesar de sentirse cansado.

Durante un encuentro con la prensa compartido por el programa televisivo "De Primera Mano", Ferrara no dio detalles sobre sus emociones tras la pérdida, pero se enfocó en su estado de salud y su carrera.

Aunque hace unos años anunció su retiro del mundo del espectáculo, a sus 81 años la obra de teatro "No te vayas sin decir adiós" lo mantiene ocupado y motivado: "Seguimos trabajando en la gira, ahí seguimos", comentó al ser cuestionado sobre el proyecto.