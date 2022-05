Está Paris Hilton en contra de los estándares de belleza

Paris Hilton habló en el programa The Sunday Project sobre los estándares de belleza en las redes sociales.

"No me puedo imaginar tener 12 o 13 años y ver estos estándares de belleza que no son reales y usar filtros todo el tiempo", dijo.

También aseguró que es malo para los jóvenes ver esos estereotipos de belleza inexistentes.

"Es sólo que... no lo sé. Creo que no es realmente bueno para la mente de alguien a esa edad".

En su documental de YouTube This Is Paris, la socialité insistió en que había creado el personaje de 'Paris Hilton' para ganar fama y construir un imperio empresarial multimillonario.

Paris también asegura que la gente la subestima.

"No me conocen, no soy una rubia tonta, solo soy muy buena fingiendo ser una", agregó.