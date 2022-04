Está enamorada

María Levy, que ha sido testigo del romance, confesó que "moría de amor" ante las escenas románticas de su abuela.

El encuentro entre Talina y don José, según detalló la conductora, se dio en el último día del año pasado y sucedió en un supermercado; él es un fan de la también locutora que ha estado casada en tres ocasiones.

Luego de más de seis años divorciada de su tercer matrimonio con el político Alejandro Carrillo Castro, Fernández comenzó 2022 dándose una nueva oportunidad con uno de sus fans llamado José Manuel, al que conoció a través de una mujer en el súpermercado.

"Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena de Año Nuevo y carrito con carrito una güera divina, que ahora sé que se llama Mónica, me dice: ´tengo un tío que quiere contigo´´´, contó en el programa "Sale el Sol".

Después de invitarlos a tomar un café, finalmente, José, de 80 años, y Talina se encontraron y hoy disfrutan de un amor lleno de largas charlas.

"Me gusta lo que tenemos porque recordamos el mismo México de antes, las mismas canciones, recordamos que las calles no se llamaban como ahora", detalla. "Estando juntos estamos muy cómodos. Puede sonar no muy importante pero, ¿cuántas veces no tienes de qué hablar con tu pareja, tienes silencios incómodos? Y a nosotros no nos para la boca más que los besos", cuenta.

Con esta relación espera ser ejemplo de que "para el amor no hay edad".