Está de regreso

La famosa vedette que encumbró su carrera tocando el violín en la década de los 70 y 80, firmó contrato con la doctora Aracely Alonso, quien creó la compañía WGN Music especialmente para apoyar la carrera de "Súper Olga", quien comentó que en los próximos días, desde un estudio en Las Vegas, donde radica, comenzará a grabar música clásica con arreglos modernos.

"La doctora Alonso me escuchó tocar el violín y me dijo: ´Sabes qué, te voy a crear una disquera porque yo creo en tu violín. Va producir todo mi material musical de ahora y en adelante", contó Breeskin.

"El contrato incluye videoclips, videoserie, documental biográfico, conciertos con orquesta sinfónica, todo lo que yo anhelaba antes de ser vedette porque yo nunca anhelé ser vedette".

Después de tocar fondo, de quedarse sin dinero y vivir en un cuarto de servicio, de caer en el alcoholismo e incluso intentar suicidarse con barbitúricos, Breeskin halló en Dios su salvación.

Recuperó la relación con su hijo Alan, quien pronto la convertirá en abuela por segunda vez; comenzó además a servir en la iglesia y a dar pláticas contra el abuso a las mujeres porque ella personalmente también lo vivió.

"Siento que Cristo me liberó de muchos temores, entre ellos el temor a la edad (tiene 71 años), a la vejez, a la pobreza y a hacer el ridículo.

Ya no tengo miedo a que me vean la pata de gallo o la papada porque ya no vivo para el qué dirán. Ahora vivo de lo que dice Dios de mí", afirmó.

"Yo no había querido regresar a la música porque me daba pena, estaba muy llena de cachetes y había perdido la autoestima".

Respecto a contar su historia, contó que lo que más desea es enfatizar que los padres y madres deben de atender a sus hijos.

Ella, por ejemplo, cayó en el alcoholismo frente a su hijo, quien llegó el día que se avergonzó y se alejó de ella.

"Sí quiero compartir todo, hay padres que no toman conciencia que es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos. No puedes dejarlos sin educación y principios morales, no puedes dejar que las redes sociales los eduquen", dijo.a