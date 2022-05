Está de estreno

Claro que me gustaría que entrara al bolero porque canta muy bien Maluma". Carlos Cuevas, Cantante

Porque el romanticismo no muere, Carlos Cuevas agradeció a un género tan bondadoso como el bolero, pues le sigue dando trabajo y le permite estar presente en la industria discográfica con nuevas propuestas.

El cantante está promoviendo su nueva producción De Puño y Letra de Carlos Macías, editada el pasado 6 de mayo.

SIGUE GRABANDO

"Qué padre que la gente, los productores y empresarios sigan interesados (en su talento) después de tanto tiempo y sobre todo de un género romántico que es el bolero", indicó. "Ahí se ve que el bolero es tan generoso que te puede dar muchas cosas muy importantes, entre ellas seguir grabando".

El intérprete promociona el tema "Que te Vaya Bien", incluido en su nuevo material.

"Es un disco que me llegó de la nada porque considerando que ahora solo lanzan sencillos, un disco en sí ya no sale, pero mi tocayo (Carlos Macías) me dijo: ´te quiero regalar un disco, yo te lo produzco, te lo pago, todo con letras de mi puño y letra´. Dije: ´Bueno, vamos a escucharlo´ y escuché las canciones y me gustaron tanto".

VARIOS RITMOS

Ritmos como la balada, el son cubano y el bolero están presentes en sus nuevas canciones.

"Ya son 34 discos", indicó, "es una extensa carrera de 50 años porque a los 8 empecé con Capulina, pero en Siempre en Domingo a partir de los 12 años. Así que son 45 años de carrera en la música".

Carlos agradeció al público el cariño durante estas décadas que su voz ha sido escuchada, pero también señaló que nuevas generaciones se han sumado.

Por eso se aventuró a decir que le encantaría grabar un tema romántico con Maluma, pues señaló el artista que ha realizado duetos con Julio Iglesias, Plácido Domingo, Armando Manzanero, Edith Márquez, Río Roma y Lupita Pineda, entre otros.