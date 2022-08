Hijo de Anne Heche espera su madre esté ya libre de dolor

"Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras", le dijo a Page Six en un comunicado.

"Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. Durante esos seis días, miles de amigos, familiares y fanáticos me dieron a conocer sus corazones".

Heche, quien murió a los 53 años el viernes, una semana después de su fatal accidente automovilístico, compartió a Homer, de 20 años, con su ex esposo Coleman "Coley" Laffoon. La pareja estuvo casada desde 2001 hasta 2009.

Heche también compartió a su hijo de 13 años, Atlas Heche Tupper, con su coprotagonista de Men in Trees, James Tupper.

Grave accidente

La actriz estuvo involucrada en un grave accidente el 5 de agosto que la dejó en coma y con quemaduras tan graves que requirieron una intervención quirúrgica.

Ella tuvo una lesión cerebral anóxica severa, debido al accidente y permaneció en coma en el Centro de Quemados Grossman en el Hospital y Centro Médico West Hills en California.

"Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos", compartió en parte su portavoz, explicando que la habían "mantenido con soporte vital para determinar si alguno es viable".

En una entrevista de 2017 con Access Hollywood, Heche dijo que esperaba ser recordada por dejar un impacto positivo en sus hijos.

"Oh Oh señor, oh señor", dijo mientras hacía un gesto de oración. "Ojalá haya hecho felices a mis hijos, les dí una vida que aman".