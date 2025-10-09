Espectaculares voces

El espectáculo Polvo Enamorado es un canto a las raíces tamaulipecas, en el que rinden homenaje a grandes de la música nacidos en este bello Estado de Tamaulipas como: Rigo Tovar, Lolita de la Colina y Rockdrigo entre otros. Fue gracias al Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social Tamaulipas y el ITCA Tamaulipas, con el valioso respaldo del Parque Cultural Reynosa, presentaron con éxitos este espectacular concierto el martes 7 de octubre dentro de las actividades artísticas del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

Polvo Enamorado contó con el talento y la voz de artistas con raíces tamaulipecas entre ellos Pepe Navarrete, Polo Rojas, Cynthia Sánchez, Héctor Gamaliel, Júpiter Bautista, Carmen Sarahí e Isabelle Govea , quienes como solista y en grupo rindieron un tributo musical a los grandes compositores de nuestro estado.

Puro orgullo tamaulipeco

La velada fue muy emotiva pies con orgullos y nostalgia aplaudieron la identidad sonora de Tamaulipas, en una producción original que rindió con temas de antaño un homenaje a compositoras y compositores que han marcado la historia musical del estado, entre ellos Cuco Sánchez, Roberto Cantoral, Rigo Tovar, Lolita de la Colina, Rockdrigo González y Juan García Esquivel.

Uno de los homenajeados fue Roberto Cantoral, oriundo de Ciudad Madero, cantautor de "El reloj" y "La Barca" , De Altamira, Tamaulipas, se recordó a Cuco Sánchez, cuya canción más famosa "Fallaste corazón" y "Cama de Piedra", así mismo se rindió honores a Rigo Tovar , nacido en Matamoros, Tamaulipas, que es conocido por temas como "Mi Matamoros querido" y "El sirenito".

Hubo varias canciones de Lolita de la Colina quien dio canciones a Jorge Negrete, Lucha Villa, Ana Gabriel, Angélica María, Daniela Romo, Pedro Fernández, Lucero, Manuel Mijares, Yuri, Rafael, Emmanuel, Lupita D´Alessio y José José.

Un ensamble espectacular enmarco las bellas voces de Polvo Enamorado.

Rockrigo Gonzalez es autor de "Estación del metro Balderas" y "Balada del asalariado". Por su parte, Juan García Esquivel, pianista, fue pionero de la experimentación con la música electrónica en el siglo XX y como estos emblemáticos temas desfilaron muchos más, lo cuales el publico coro y reconoce de inmediato los éxitos con las primeras notas de cada melodía.

Y LA FIESTA SIGUE

El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, reúne a mil 154 artistas internacionales, nacionales y estatales, de pasíses como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Chile y Malasia. La fiesta cultural de acceso público y gratuito se extenderá hasta el domingo 12 de octubre en los 43 municipios de Tamaulipas.