¿Corrió a la ´rival´?

Además de captar la atención por su talento, la violinista Esmeralda Camacho es tendencia en redes sociales por su supuesto vínculo con Christian Nodal, por lo cual trascendió que fue despedida a petición de Ángela Aguilar.

Ante este escenario, la joven se pronunció de forma indirecta a través de su cuenta de TikTok, donde compartió un video tocando un tema de Nodal. Más tarde, posteó una imagen con un texto que los usuarios lo consideran una indirecta hacia Ángela Aguilar. "En este capítulo no hay ninguna buena noticia".

De forma inmediata, Aguilar registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir un mensaje que, a los pocos minutos, fue borrado o al menos así lo asegura el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani.

El periodista argentino compartió la historia que subió Ángela Aguilar y que está dedicada a su esposo.

En el mensaje, la cantante de música regional mexicana dijo que el amor es bastante complicado y hermoso, pero jamás dejará que una persona se meta en algo que está construyendo junto a su esposo. Reiteró que el amor de su matrimonio es muy sincero.

"El amor es muy complicado, pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero", publicó.

El mensaje fue compartido en las redes de Ángela, pero luego fue bajado de la plataforma. La publicación la habría realizado en medio del escándalo de infidelidad de su esposo Nodal, con Esmeralda Camacho, quien lo ha acompañado por espacio de tres años en diversas giras.