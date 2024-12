Ídolos norteños no piensan jubilarse, aún: Preparan a sus retoños

Por: Agencia Reforma

Diciembre 19, 2024 -

No piensan jubilarse aún, ni mucho menos decir adiós a los escenarios, porque para eso todavía les falta un buen rato; sin embargo, son varias estrellas de la música norteña que ya integraron a sus hijos a sus grupos para prepararlos y en el futuro den continuidad a su legado musical. Conócelos.

CARDENALES DE NL

A sus 76 años, con dificultades para caminar, Cesáreo Sánchez, conocido en el medio como don Chayo, sigue cantando desde una silla de ruedas en el escenario.

Aunque señaló que seguirá cantándole al público hasta que la salud se lo permita, don Chayo integró a sus hijos Chayín y Marcos dentro de su grupo Los Cardenales de Nuevo León.

"¿Qué más puedo hacer yo por los hijos? Sólo apoyarlos, bueno, nos apoyamos mutuamente. Marcos me apoya a mí con la voz y yo lo apoyo estirándolo, enseñándolo a que se entregue frente al público", compartió el intérprete de éxitos como "Mi Cómplice" y "Si Yo Fuera Él".

"Chayín ya tiene muchos más años conmigo; Marcos entró a Cardenales hace apenas unos años. La idea es que sigan mi legado, pero mientras yo pueda cantar y andar trabajando, voy a seguirle. De repente va Marcos solo a los shows porque yo no puedo (por cuestiones de salud) y él saca la chamba. La gente lo acepta, eso es bueno. Me da gusto".

El líder del grupo norteño, quien en 2022 sufrió un infarto cerebral, dijo sentirse muy orgulloso de sus retoños porque son su dinastía, quienes se mantendrán al frente de Cardenales de Nuevo León el día que él falte.

"Me siento muy contento y orgulloso de ellos porque son buenos muchachos. Tiene uno que apoyarlos, inculcarles la música", consideró.

INVASORES DE NL

Por una emergencia, Francisco Ríos entró a Invasores de Nuevo León para tocar el bajosexto; y nunca más se fue del grupo.

Paco, como lo llaman sus allegados, es hijo de Javier Ríos, líder de la agrupación norteña, quien no dudó en integrar a su retoño al grupo, que en el 2025 celebrará 45 años de trayectoria.

"Mi hijo entró de emergente porque a Ángel, que tocaba el bajosexto, no le llegó la visa de trabajo a tiempo y teníamos un compromiso en Estados Unidos", contó Javier, acordeonista y segunda voz de Invasores, que se originó en Los Ramones, Nuevo León.

"Aunque uno quiera que agarren otro camino, si les gusta la música hay que darles la oportunidad. Es bonito que sigan lo que uno hace porque esta carrera es muy bonita, pero también muy sacrificada y sufrida".

El gran consejo que le ha compartido Javier a su hijo Francisco es que el público merece todos sus respetos siempre.

Javier y Francisco Ríos.

EL PODER DEL NORTE

Siendo un niño, cuando quizás todavía no sabía qué quería ser de grande, Arturo Buenrostro conversaba con su hijo Arturo Jr. sobre la idea de que un día fuera parte de El Poder del Norte.

Hasta que ese día llegó y Arturo Buenrostro Jr. ya comparte el escenario, los reflectores, micrófonos y el público con el líder de la agrupación norteña, con 31 años de quehacer musical.

"Fue algo que se dio muy natural. Mi papá fue el que me hizo la invitación. Me dijo: ´¿Qué te parece si empezamos a trabajar juntos? Si en algún momento quieres tomar tu camino, no hay ningún problema, pero me gustaría que trabajaras conmigo´", recordó el intérprete de hits como "Piel de Ángel", "Maldito Orgullo" y "Pero Me Perdonas".

Para Arturo Jr., cantar junto a su famoso papá es un sueño que la vida le dio y le cumplió. Lo primero que Arturo buscó fue posicionar a su hijo frente al público; el siguiente paso será darle sus propias canciones.

"Ya trabajamos algunos temas que no han salido a la radio. Hay una secuencia que vamos a seguir", explicó Arturo, líder del grupo.

"Le quiero dar su oportunidad, que él se proyecte con sus canciones, que la gente lo vaya identificando más a fondo con su estilo de voz. Él será mi legado en El Poder del Norte".

LA FIRMA

Nunca había cantado frente al público, mucho menos ocupado el privilegiado lugar de su padre Luis Padilla y, sin embargo, Alan, de 24 años, tomó "al toro por los cuernos" y se unió al grupo La Firma.

"Durante la pandemia me vi un poquito afectado por Covid, Alan era la persona que estaba conmigo la mayoría de las noches y había que cubrir un evento en San Luis Potosí.

Obviamente, yo no estaba en mi mejor momento para asistir. Hablé con el empresario y él estuvo de acuerdo de que Alan ocupara mi lugar esa noche", recordó Padilla, vocalista y compositor de La Firma.

"Mi hijo sólo tuvo oportunidad de ensayar unos días antes. Desde ese día Alan se quedó con nosotros haciendo segunda voz. Estoy muy contento porque es un joven muy talentoso, es compositor, canta, tiene muchas ganas de salir adelante. Él seguirá con el legado de un servidor".

Consciente del talento de su hijo como autor, Padilla le grabó el tema de su autoría "Si No Vuelves", que pronto dará a conocer al público.

"Estamos buscando la mejor manera de introducirlo con toda la gente, pero definitivamente va a tener sus propios temas. Lo primero que vi en él fue el arriesgue, las ganas de enfrentar al público que ha seguido a La Firma durante muchos años, sin haber estado nunca antes en un escenario ni había cantado con el grupo", señaló

BRONCO

José Guadalupe Esparza formó un nuevo Bronco junto a sus hijos José Adán y René Esparza, con los que celebra 45 años de vida artística.

"Mucha gente decía: ´No, ya no es lo mismo (la alineación), y definitivamente ya no es lo mismo", afirmó Lupe.

"Lo importante es seguir haciendo un buen camino, tal vez no ser ejemplo para nada, pero sí abrir un camino con música que pueda escuchar toda la familia, que pueda mostrar a mis nietos. Esa es nuestra manera de seguir en el camino, actualizando la música con detalles nuevos y juveniles, pero la esencia básica tiene que estar ahí".

La sangre nueva de la agrupación ha permitido atraer a una nueva generación de seguidores a través de las redes sociales y nuevos hits, como "1000 Likes".

"Agradezco el tiempo que viví con mis compañeros; si volviera a nacer volveríamos a estar juntos, a unirnos, con sus equivocaciones, problemas y todo, escribiríamos la misma historia, pero hoy, estos momentos no los cambio por nada", dijo Lupe.

Guadalupe, René y Adán Esparza.

ISAÍAS LUCERO Y LOS INVOLUCRADOS DE NL

Con gran orgullo y deseando que sigan su brillo musical, Isaías Lucero invitó a su hijo Everardo, de 18 años, a integrarse a su grupo y a grabar el nuevo sencillo que promociona actualmente "Quédate Junto a Mi".

"Son tres temas que lanzamos hace poco, ya para cerrar este año. Ahorita estoy promocionando el nuevo sencillo que se titula ´Quédate Junto a Mi´, que está en la voz de mi hijo Everardo, que es acordeón y voz, y este es su segundo corte ya como primera voz en el grupo", dijo el cantante.

Además, en un nuevo disco, que dará a conocer en 2025 acompañado de mariachi, Isaías invitó a su hija Natalia Lucero a hacer un dueto con él.

"Entrando el año estrenaremos un disco nuevo de ranchero, con mariachi y orquesta; serán 13 temas, de los cuales, algunos son de mi autoría, como ´Me Muero por Regresar´, ´Que le Vaya Bien´, ´¿Dónde Estás Corazón?´ y ´¿Por Qué Te Vas?´, que hice a dueto con mi hija Natalia, que ella no se lanzará de cantante ni nada, ella estudia leyes, pero tiene una voz muy bonita y quise que estuviera en el disco", adelantó el cantante.