Cariñoso... pero con otra

Cristian Castro vuelve a protagonizar un escándalo sentimental luego de que se filtraran imágenes que pondrían en jaque su compromiso con Mariela Sánchez, la argentina con quien tenía planes de boda para principios de febrero de 2026.

El cantante mexicano fue sorprendido junto a Marcela, líder de su club de fans en Mendoza, Argentina, lo que de inmediato desató rumores de una infidelidad y el presunto fin de su relación.

Sin embargo, lo realmente sorprendente fue que la misma Mariela Sánchez confirmó que no tenía conocimiento de las imágenes y que el cantante simplemente se marchó de su hogar hace varios días.





SE QUEDA HELADA

"La verdad que no sabía de esto, me estoy enterando. Estoy muy triste. Tengo la información de que Cristian Castro se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video", confesó la modelo.

Tras la difusión de las imágenes y versiones que aseguraban su ruptura, la propia Mariela fue entrevistada por la periodista argentina Marcia Frisciotti, quien confirmó que Sánchez desconocía la infidelidad de Castro hasta que se enteró por los medios de comunicación y vio las imágenes donde al cantante se le ve junto a Marcela haciendo ejercicio.