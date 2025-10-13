Suma otro escándalo

Paulina Rubio suma un escándalo más a su currículum. La artista de 54 años ha sido acusada de ser morosa y no pagar la renta de su casa en Miami.

Una demanda por la que tendrá que pagar, por distintos motivos, más de 100 mil dólares por daños a la vivienda.

En primer lugar, se le acusa a "La Chica Dorada" del impago de dos meses de alquiler. Según el arrendador del domicilio, el alquiler mensual es de 35 mil dólares. Es decir, por esta parte tendría que abonar un total de 70 mil dólares que aún están pendientes, establece la querella judicial.

"Paulina no pagó al propietario dos meses de alquiler adecuado, según los términos del arrendamiento", comentaron en el espacio vespertino de Telecinco.

Asimismo, el demandante asegura que la artista dejó la residencia en mal estado, daños que ha enumerado y denunciado ante la Corte.