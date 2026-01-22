Sorprendido con quien podría ser su nueva pareja

Parece ser que Erik Rubín ha decidido darle una nueva oportunidad al amor con una nueva novia, tal como su ex, Andrea Legarreta, lo hizo al iniciar un romance con Luis Carlos Origel.

El cantante fue captado mientras paseaba con una mujer en un centro comercial y se notaba que había "match" entre ellos. Si bien hasta ahora se desconoce la identidad de la acompañante, las imágenes obtenidas por el portal Kadri Paparazzi incluían una en la que ambos se daban un beso.

Los fotógrafos aseguraron al portal de YouTube que no es la primera vez que el famoso tiene una cita con esta mujer, ya que semanas atrás visitaron distintas tiendas de ropa y realizaron compras navideñas.

A pesar de ello, Rubín no ha confirmado que tenga una nueva pareja desde que se separó de Andrea Legarreta en febrero de 2023. En aquel entonces, la pareja aseguró que la relación se vio desgastada por la rutina.

Erik aún no ha confirmado si existe una relación entre ellos, aunque sus reiteradas apariciones en público podrían indicar que el cantante está abierto a comenzar una nueva historia de amor.