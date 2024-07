¡Felices 90, Eric!

Kate y Verónica del Castillo festejaron el cumpleaños número 90 de su papá, Eric del Castillo, con un homenaje donde repasaron sus 60 años de carrera, plasmados en más 300 películas y 55 telenovelas.

La estrella de “La Reina del Sur” llegó ayer de sorpresa al Centro Libanés, donde todo estaba listo para la conmemoración.

“Es la primera vez que puedo estar con mi papá en un homenaje. No lo recuerdo siendo autoritario ni ideologías o políticas, un poco de religión sí. Gracias a él tengo el respeto y el amor por la profesión, nunca perdió la fe y me enseñó que el éxito es poder vivir de lo que uno ama”, expresó.

Por su parte, la conductora y periodista, de 54 años, compartió que llevaba dos años planeando esta fiesta con la finalidad de reconocer a su padre en vida.

“Todo esto es para ti, porque desde hace dos años estoy preparando un homenaje para ti. Te mereces un homenaje, tiene que ser en vida para que lo disfrutes. Sentí el impulso de hacerte este homenaje con mis mejores aliadas, mi hermana y mi mamá”, apuntó Verónica.

El histrión, quien celebrará su cumpleaños el próximo lunes, estuvo acompañado de su esposa Kate y se mostró conmovido hasta las lágrimas por el cariño que mostraron sus invitados y los medios de comunicación.

“Me siento muy feliz por estar aquí rodeado de mi familia. Yo tenía 20 años y no sabía para qué había nacido cuando encontré una academia de actuación. Estoy aquí por vocación, ni por dinero ni por fama; por eso siempre he sido muy feliz en mi profesión, primero porque me ha permitido mantener a mi familia y luego por el cariño y el respeto del público”, agradeció el actor.

En la ceremonia se proyectó una semblanza con los trabajos más destacados del actor, como “La Generala” (1970), donde actuó con María Félix, Gabino Barrera (1964) y en la pantalla chica en telenovelas como “Niña Amada Mía”, “La Mentira” y “Soy Tu Dueña”.

La invitada de honor, Maribel Guardia, le entregó un premio por su amplia trayectoria, hecho totalmente de plata por la escultora Delia González, originaria de Taxco, Guerrero.