Multada por grabar en zona protegida

La cantante Katy Perry y su equipo enfrentan una multa de más de 6 mil euros (alrededor de 7 mil dólares) tras filmar sin permiso un video musical en una zona protegida en España.

De acuerdo al medio NME, la grabación del tema "Lifetimes" se realizó en julio de 2024 en la Duna de S´Espalmador, dentro del Parque Natural de Ses Salines en las Islas Baleares, una área donde el acceso está restringido para preservar sus hábitats y fauna sensibles.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de las Islas Baleares señaló que la productora encargada del video no solicitó el permiso oficial para filmar en esta área, lo que desató una investigación por posibles daños ambientales.