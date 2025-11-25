Martha Higareda vivió momentos complicados antes de dar a luz

A pocos días de celebrar el nacimiento de sus gemelas, la actriz Martha Higareda reveló que la última etapa de su embarazo estuvo marcada por episodios que ella describe como "inexplicables" y que la llevaron a pedir ayuda espiritual de emergencia.

¿Qué ocurrió?

La actriz compartió que todo comenzó el 11 de noviembre, durante la grabación de su podcast ´De todo un mucho´, donde conversaba con Yordi Rosado sobre sueños y experiencias relacionadas con personas fallecidas. De pronto, contó, algo cambió en el ambiente. Según su testimonio, sus bebés comenzaron a moverse con una intensidad fuera de lo común. "Fue como si reaccionaran a lo que estábamos diciendo", comentó. Para ella, esa fue la primera advertencia.

Pero lo más fuerte llegó al día siguiente. Martha aseguró que despertó con un olor "fétido, imposible de explicar", que inundaba su casa sin razón aparente. Minutos después aparecieron moscas, que describió como "panteoneras", y más tarde comenzaron las fallas en el sistema eléctrico y el movimiento de objetos en su hogar. El ambiente, dijo, se volvió "pesado", al punto de hacerla sentir insegura dentro de su propia casa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante la tensión, Higareda decidió pedir la presencia de un sacerdote para bendecir la casa y colocar objetos religiosos como protección. "Tenía que asegurarme de que nada malo tocara a mis hijas", explicó. La actriz también pidió que el episodio del podcast fuera editado para evitar que ciertos fragmentos salieran al aire. Su intención, dijo, es no exponer a nadie más a una situación espiritual delicada, según lo que ella considera que sucedió.