Quiere dirigir a Trump en película

El polémico y a la vez reconocido cineasta Woody Allen llenó de elogios al presidente Donald Trump durante una entrevista con Bill Maher, reconociendo que le gustaría volver a dirigirlo en una película.

De acuerdo con Variety, el ganador del Óscar recordó que trabajar con el ahora mandatario en su filme de 1998, Celebrity, donde realizó una especie de cameo, fue una grata experiencia y que con gusto volvería a repetirla.

"Podría dirigirlo ahora si me lo permitiera. Si me dejara ahorita que es presidente, creo que podría hacer maravillas. Fue muy fácil trabajar con él", remató Allen.