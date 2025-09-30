Se confiesa con Jay Shetty

Durante su primera entrevista oficial para un podcast, Madonna reveló que alguna vez contempló quitarse la vida, pero que sus creencias espirituales la ayudaron a superarlo.

En el podcast On Purpose, de Jay Shetty, la "Reina del Pop" habló este lunes sobre su estudio de la Cábala, una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, y cómo nunca habría podido afrontar ciertos desafíos sin ella.

"Hubo momentos en mi vida en los que incluso contemplé el suicidio", recuerda la cantante. "Y eso probablemente suene muy raro viniendo de mí, porque no soy emo Pero pensé: ´Ya no aguanto este dolor´".

"Uno de los momentos más dolorosos de mi vida, fue cuando pasé por una batalla por la custodia de mi hijo Alguien intentaba arrebatármelo, y para mí era como: ´mejor ya mátenme´".