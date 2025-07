Prefiere no mezclar comedia y política

Jay Leno, presentador de televisión y humorista satírico, considera que la política y la comedia no se deben mezclar.

"¿Por qué enfocarse siempre en la mitad del público? ¿Por qué no intentar captar a todo el público?", comentó el ex presentador de Tonight Show a David Trulio durante una conversación para la Fundación Presidencial Ronald Reagan.

"No entiendo por qué alienas a un grupo en particular, o simplemente no lo haces. No digo que tengas que mostrar tu apoyo ni nada, pero simplemente haz lo que te haga gracia", agregó Leno, de 75 años.

Jay considera que la gente va a ver un espectáculo de comedia para desconectarse de las presiones de la vida.

"Y me encanta el humor político, no me malinterpreten, pero lo que pasa es que la gente termina inclinándose demasiado hacia uno u otro bando", aclaró.

CRÍTICAS A TRUMP

La entrevista de Leno con Trulio parece haber tenido lugar antes de que CBS anunciara la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert.

La cadena de televisión anunció a principios de este mes que cancelaría The Late Show, programa nocturno que ha estado al aire desde que David Letterman lo presentó en 1993. Colbert tomó el papel de presentador en 2015, pero el programa culminará en 2026.

Citaron razones financieras para la medida; sin embargo, Colbet destacó por haber criticado el acuerdo al que llegó el Presidente Donald Trump con Paramount, la empresa matriz de CBS, tras una demanda que involucra a 60 Minutes.

También cree que la decisión busca el favor de Trump para la empresa, inmersa en un proceso multimillonario de fusión que debe ser autorizado por la Comisión Federal de Comunicaciones, dependiente del presidente republicano.