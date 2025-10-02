Sufre de ansiedad

Sufre de ansiedadDescubre cómo Christian Nodal ha encontrado en la terapia una herramienta para superar la ansiedad
El cantante Christian Nodal reveló que desde hace más de dos años asiste a terapia y psicoanálisis para enfrentar la ansiedad y los retos emocionales derivados de su vida personal y profesional.
En entrevista con el programa colombiano La Red Caracol, el intérprete de éxitos como "Adiós Amor" y "Botella Tras Botella" compartió su perspectiva sobre cómo la ansiedad puede convertirse en una oportunidad para reflexionar.
"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida.
"Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear y me valía madre. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas en general la vida, me da ansiedad la vida", dijo Nodal.