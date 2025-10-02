Sufre de ansiedad

El cantante Christian Nodal reveló que desde hace más de dos años asiste a terapia y psicoanálisis para enfrentar la ansiedad y los retos emocionales derivados de su vida personal y profesional.

En entrevista con el programa colombiano La Red Caracol, el intérprete de éxitos como "Adiós Amor" y "Botella Tras Botella" compartió su perspectiva sobre cómo la ansiedad puede convertirse en una oportunidad para reflexionar.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida.