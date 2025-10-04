Recupera familia pertenencias de Octavio Ocaña

A casi cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, actor de la serie "Vecinos", su familia ha recuperado varios de sus objetos personales que tenía su exnovia Nerea González, y quien decidió entregarlos a Bertha Ocaña, hermana de Octavio.

Fue ella quien compartió en redes que Nerea, su excuñada, y con quien forjó un lazo fuerte de cariño, le entregó dichos objetos de su hermano, entre ellos un balón de peluche del Cruz Azul, una playera de dicho equipo, del cual era fan el actor, así como unos tenis de futbol.

El 29 de octubre de 2021 Octavio Ocaña, de 22 años, viajaba en una camioneta con dos acompañantes cuando policías municipales de Cuautitlán Izcalli le marcaron el alto, Octavio aceleró para evadir el alto, iniciándose una persecución que recorrió calles de Cuautitlán Izcalli hacia la autopista Chamapa Lechería.

Durante la huida, su camioneta se estrelló contra un montículo o muro de contención; se encontró que en el vehículo había un arma calibre .380, un casquillo percutido y evidencias balísticas en el techo de la camioneta a la altura del conductor.

Hermana de Octavio Ocaña vive conmovedor momento

Bertha Ocaña no sólo recibió de Nerea varios objetos que fueron preciados por su hermano Octavio Ocaña, también recibió una carta de Nerea, en la que le expresa lo mucho que la quiere y la querrá por siempre, y que ha decidido soltar un poco más, refiriéndose a la dolorosa partida de Octavio Ocaña, con quien mantuvo una relación de cuatro años.

En el video se observa muy conmovida a Bertha Ocaña, quien se ha encargado de aclarar las confusiones y la falsa información en torno a la muerte de su hermano, quien comenzó su carrera actoral cuando era un niño, y se lanzó a la fama con su actuación en "Vecinos".

Berta agradeció el gesto de Nerea, a quien le dedicó un emotivo mensaje que acompañó con una serie de fotos y videos con las cosas de su hermano.