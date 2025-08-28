Esperan su cuarto hijo

El cantante Enrique Iglesias y su pareja, Anna Kournikova, se preparan para ampliar su familia con la llegada de su cuarto hijo, confirmó ¡HOLA! España.

Los rumores sobre el embarazo comenzaron hace unos días, cuando Anna fue vista llevando a sus hijos a la escuela con un look deportivo y holgado que dejaba entrever una pancita, confirmando ahora que se encuentra en los primeros meses de gestación.

De acuerdo a fuentes cercanas, Enrique y Anna están "muy ilusionados" con la llegada del nuevo integrante de la familia.

Enrique y Anna ya son padres de Nicholas, Lucy y Mary, y residen en la exclusiva isla de Indian Creek en Miami, donde han construido una vida tranquila y priorizan la crianza de sus hijos.



