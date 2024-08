Se realiza nueva prueba de paternidad

Luis Enrique Guzmán sigue afirmado que Apolo no es su hijo.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para realizarse una prueba de paternidad que solicitó un juez de lo familiar por el caso de reconocimiento de su hijo Apolo.

Este lunes, la prensa local captó a la ex pareja reecontrándose para la prueba de ADN, la cual fue solicitada debido a que el hijo de Silvia Pinal ha asegurado que el menor no es su hijo, negándose, a su vez, a cubrir una pensión alimenticia que solicita Laguna.

Tanto Luis Enrique como Mayela evitaron compartir detalles sobre su reencuentro, sin embargo, ambos confirmaron que la prueba se llevará a cabo este lunes y martes. Los resultados podrían tardar hasta 10 días hábiles.

"No me hagan preguntas cuando no tengo nada qué decir. Por favor agarren la onda. Respeten la privacidad de mi familia, respeten por favor", aseveró Luis Enrique ante las cámaras.

A la salida del Instituto, Laguna acusó que el proceso legal no se ha respetado conforme a la ley pues no quería que la prueba requiriera de dos días para su realización. Cabe resaltar que la ex pareja del hijo de la "Diva del Cine Mexicano" arribó al lugar con su hijo.

La disputa legal comenzó después de que Luis Enrique Guzmán lanzara un comunicado en 2023 en el que afirmaba que se enteró que Apolo no es su hijo biológico por medio de una prueba de paternidad hecha en un laboratorio, por lo que se veía obligado a retirar su manutención después de separarse de Laguna.

Mayela, por su parte, ha reiterado que el menor sí es hijo biológico de Guzmán, alegando que su ex pareja sometió a Apolo a una prueba ilegal y a conveniencia.