Enjuiciarán en tv a los chistes machistas de "El Norteño"

"Es una broma fuerte que a la mayoría no le gusta, se dejó por el personaje del Norteño, que es un personaje misógino, machista, y que él claramente lo ha dicho, que así es su comedia, y hay gente que lo quiere y que no lo quiere, nosotros hay muchos chistes que quitamos", dijo el productor, mientras que El Borrego agregó: "Somos muy cuidadosos hoy de hacer una comedia inclusiva que no sea ofensiva, porque estamos en una televisión abierta, pero justo en esta situación estaba El Norteño como personaje acusado justo por hacer ese tipo de comedia, y cuando la fiscal (Lolita Cortés) le pregunta, él saca un ejemplo para ofenderla en la situación en la que estamos en el programa".

El productor enfatizó que hay mucho contenido que se quita, pues de los 40 minutos que se graban queda la mitad, y de hecho, dijo que ese chiste que sale en el tráiler es posible que no haya quedado en el corte final del capítulo.

La nueva temporada de "Juicio Final" comenzará el próximo 25 de abril al terminar el noticiero de Denise Maerker por Las Estrellas, y contará con la presencia de invitados e invitadas como Adela Micha, quien no había estado en Televisa desde su salida de la televisora en 2016. Al preguntarle si fue difícil lograr que Adela volviera a la empresa, Memo del Bosque dijo que en realidad no.

"En el caso de Adela fue muy sencillo, yo creo que cuando hay amistad de muchos años se hace las cosas más fáciles, más allá de la empresa en la que estés, de entrada hay un 'te estoy invitando y me encantaría que hicieras esto'", nosotros hemos ido a su programa cuando nos ha invitado, ahora oye pues paga la visita 'Adela, me encantaría que estuvieras acá' y lo tomó con mucho gusto". Todos los invitados ven los guiones de los roast antes de grabarlo para que ninguna situación sea sorpresa y será precisamente Adela quien inicie la temporada el próximo 25 de abril, pero Memo negó que la empresa hubiera puesto trabas para esta invitación.

"A veces se hacen mitos o se inventan cosas y nadie a nivel producción intenta pero fue muy sencillo (traerla)", agregó Memo. "Perdiendo el Juicio" cuenta con un elenco base conformado por El Borrego Nava, Alexis Ayala, Luis Felipe Tovar, Lola Cortés, Jorge "El Burro" Van Rankin, Paul Stanley y Hugo Alcántara, así como Jesús Ochoa como el juez. Lola, quien ahora lleva el nombre de "La Fiscal de hierro", compartió que al principio fue difícil entender los chistes, pero después le explicaron todo el doble sentido.

"La primera temporada fue un poco difícil para mí, no entendía exactamente el humor, no entendía el chiste, yo decía 'no sé de qué es de lo que se están riendo".