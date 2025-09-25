Belinda y David Beckham deslumbran en desfile de Milán

La actriz y cantante mexicana Belinda continúa dando de qué hablar, y esta vez lo hizo al asistir al desfile de Hugo Boss durante la Semana de la Moda de Milán, donde protagonizó un encuentro muy especial con David Beckham.

Durante el evento, Belinda y Beckham compartieron momentos frente a las cámaras, posando semi abrazados y conversando animadamente, lo que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del desfile.

La intérprete de "300 Noches" compartió el encuentro en redes sociales, donde agradeció la invitación a la presentación de la nueva colección de la casa de moda.

"Conocí a nuestro ídolo! @schull.belinda enséñale esta foto a papá para que me tenga mucha envidia! @realmadrid @davidbeckham", escribió en Instagram.

Belinda deslumbró con un conjunto de pantalones sastre beige de silueta baggy, combinado con una camisa blanca fajada al frente y una corbata satinada, mostrando un look elegante y moderno.

Por su parte, Beckham brilló con un outfit totalmente negro, compuesto por saco y suéter de cuello de tortuga, demostrando su característico estilo sofisticado.