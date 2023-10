Debutará en teatro musical

Monterrey,N.L.

Cuando estaba chiquita sentía pánico al salir a bailar en los festivales de la escuela, ahora Melenie Carmona afirmó estar lista para su debut en el teatro con la obra musical La Vida Galante, de la mano de su papá, Arturo Carmona, quien produce y protagoniza la puesta que se presentará sábado y domingo en el Auditorio Cumbres.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo dará su primer paso en el teatro el domingo.

“Estoy muy emocionada, la verdad, por estar en el escenario con mi papá, aunque me voy a subir un ratito nada más. Por primera vez vamos a estar juntos”, expresó Melenie.

Contó que ya antes cantó con su mamá en un evento masivo que fue atestiguado por el público regio.

“Estuve con mi mamá el año pasado (en Monterrey) y hace poquito también la acompañé en San Antonio, pero ahora es en teatro”, compartió.

ACONSEJADA POR SUS PADRES

La joven de 24 años sigue al pie de la letra los consejos de sus papás, quienes ya tienen experiencia en subir a los escenarios, Alicia, como cantante, y Arturo como actor.

“Cuando estaba chiquita me daba muchísimo pánico salir a bailar en mis festivales de la escuela. Ellos siempre me dicen que respire, que me calme, que no pasa nada, que disfrute el momento”, contó, “Y así empezar, poco a poquito”.

Sabe esto es sólo el principio de una carrera que pretende hacer dentro de la música.

NACE DENTRO DEL MEDIO

Arturo explicó que su hija creció y nació en este medio.

“Me acuerdo que a mi hija la seguían los paparazzi en la incubadora... así es que ella nació prácticamente en este medio”, declaró el feliz papá.

“Fíjate que lo estuvimos platicando y mi hija lo tiene muy claro, cuando naces en un medio y tus papás ya tienen cierta trayectoria, al hijo o hija lo compromete demostrar por sí solos, y aprender de los consejos y de lo que ha visto con su mamá o en mí”.

Como papá, agregó, su deseo es arroparla y guiarla en su carrera.

“Queremos que triunfe y alcance sus sueños. Que sea algo que a ella le guste hacer. Nosotros no queremos que cometa los errores que cometimos nosotros, laboralmente hablando”, indicó Arturo

.

“Mi sueño no es tanto ser conocida o famosa, porque muchos anhelan la fama, en realidad yo no. A mí me gusta compartir mis sentimientos y expresarme, porque me gusta escribir”, dijo la joven.