En su mejor momento... sin Caifanes

Sabo Romo, ex integrante de Caifanes, asegura que está en su mejor momento musicalmente hablando, pues se ha enfocado en experimentar con varios proyectos.

Si bien el bajista no tiene claras las razones por las que lo dejaron fuera de la agrupación, sólo tiene halagos para sus compañeros con los que lanzó los discos Caifanes, El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán.

"Nunca me habían corrido de ningún lado. Me corrieron y no sé porqué, es raro, cero hard feelings, no hay bronca con ellos, sus motivos tendrán, evidentemente, y ahí se queda.

"A los Caifanes los honro, los quiero, los amo, pero es algo que ya no está en mi sistema. Estoy muy feliz. Qué hueva andar peleando", dijo el músico, en entrevista.

Romo está enfocado en la nueva etapa de Rock en tu Idioma Sinfónico, que tendrá un concierto en la Arena Ciudad de México el 23 de julio, pero también tiene otros proyectos personales en los que incluye a amigos y hasta a su oftalmólogo, AUA.