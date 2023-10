Brilla en su cumpleaños

Ciudad de México

La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" llegó a su fiesta de cumpleaños con un impresionante look, donde el rojo fue el color predominante.

Además, siendo fiel a su estilo, eligió llevar un corte ceñido y sensual, pero sin dejar la elegancia de lado. Su mamá, Kriss Jenner, vistió un total look negro, con botas altas, al igual que su hermana menor Kendall Jenner, quien fue en negro, pero con sandalias. Khloé Kardashian decidió ir con un minivestido en beige claro y la modelo Kendall Jenner llevó el estampado a la fiesta con un vestido largo animal print.

Para la ocasión, Kim Kardashian deslumbró en un vestido de Balenciaga, y decidió llevar el cabello suelto, con unas pequeñas ondas, para que este lograra un efecto de sirena. Llevó un maquillaje característico en ella, en tonos nude y mate. Además, lució las pestañas con volumen y unas cejas bien definidas.