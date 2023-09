Desde hace varios meses se ha especulado si la cantante Adele ya se casó en secreto con su actual pareja, Rich Paul, y este fin de semana los rumores aumentaron cuando habló de "su marido" sobre el escenario.

La intérprete británica se encontraba dando un show en La Vegas este sábado cuando una seguidora le pidió matrimonio desde las gradas, según compartió New York Post.

"No puedes casarte conmigo, querida. Soy heterosexual, amor mío, y mi marido está aquí esta noche", le contestó la cantante de "Rolling In The Deep" a su emocionada fan, quien le insistió que "lo intentara".