Sigue boda en pie

AHORA HERMÉTICOS

Pero esta situación tiene una explicación bastante sencilla, que según la propia Baeva, está muy lejos de lo que se dice en diferentes medios.

La actriz de origen ruso estuvo como invitada en el programa "Despierta América" y así respondió al ser cuestionada sobre su próximo enlace matrimonial con el galán de televisión: "Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder".

Irina además aclaró por qué han decidido mostrarse mucho más herméticos sobre su relación, cuando al principio se mostraban dispuestos a compartirlo con el público y la prensa: "A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes.

SE SALEN DEL JUEGO

Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego", agregó.

Respecto a sus detractores, Baeva prefirió no hablar, en cambio, si mandó un mensaje a toda la gente que los ha apoyado y ha celebrado su amor durante todo este tiempo.