Encuentra la paz en México

Los Cabos, BC

El cantante estadounidense ha estado en medio de las críticas y ataques luego de que su expareja, Britney Spears, publicara su autobiografía titulada "The Woman In Me"; hace unos días emprendió un viaje a territorio mexicano para liberarse del agobio y persecución.

Y efectivamente, Timberlake se encuentra en México en Los Cabos, donde se le vio muy relajado jugando golf la tarde de ayer en el torneo Pro-Am, previo al World Wide Technology Championship, evento del PGA Tour que arrancó en el campo El Cardonal en suelo bajacaliforniano.

El exintegrante de NSYNC completó los 18 hoyos y se le observó de buen ánimo, accediendo a tomarse fotos con algunas personas y bromeando con Jim Kavanaugh, CEO de World Wide Technology, patrocinador principal del evento.