Ve mucho machismo en ´La Casa de los Famosos´

Ciudad de México

Sin señalar a ninguno de sus compañeros de La Casa de los Famosos México, Sofía Rivera Torres consideró que varios de ellos muestran una actitud machista o misógina que, lejos de criticar, debería ser erradicada con información adecuada.

"No me atrevería a llamar a nadie machista o misógino, pero como mujer sí vi algunas actitudes referidas así, micromachistas, muy arraigadas, donde no se le permite dialogar a la mujer, opinar.

No creo que eso volviera a alguien un mal ser humano, pero de una persona tienes que aprender, y sí tienen que aprender a entrar al mundo contemporáneo, que necesitamos una sociedad equitativa y que sería un cambio que yo esperaría que el público les exija", comentó Rivera Torres, en entrevista telefónica.

SEGUNDA ELIMINADA

La segunda eliminada del reality show de TelevisaUnivision empezó a reconectarse ayer con la realidad luego de dos semanas encerrada en la casa de esta producción de Endemol.

Así se dio cuenta de que hay muchas críticas hacia sus compañeros, los que se salvaron, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, por ciertos comentarios tildados de machistas.

"Ya afuera entiendes muchas cosas, pero es un juego y a eso íbamos. No te puedes tomar nada personal, adentro es muy distinto y estoy muy agradecida por la experiencia, incluso con los ´haters´: significa que se están enganchando.

Me enteré de que la votación estuvo cerradísima, y fue un superhalago. Poncho, por ejemplo, se dedica a los realities, ya tiene su estrategia, todo fue muy bueno y así fue, me sentí muy segura y me siento agradecida por todo", puntualizó la esposa de Eduardo Videgaray.

Aunque al final entendió que sus compañeros del reality del momento eran competidores, nombró a su favorita para la final.